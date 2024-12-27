Диспетчеры в Актау узнали о взрыве на самолёте перед его падением

В аэропорту Актау знали, что на борту самолёта компании Azerbaijan Airlines перед крушением произошёл взрыв кислородного баллона. Об этом сообщил на брифинге с министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Он отметил, что в 10:53 диспетчеры получили информацию о взрыве кислородного баллона, из-за чего пассажиры теряли сознание. Он также запросил реанимацию по прибытии. В ответ на это руководитель полета «Казаэронавигации» немедленно уведомил все аварийные службы, включая пожарную команду и медицинский персонал, о прибытии аварийного борта в аэропорт Актау.