Диспетчеры в Актау узнали о взрыве на самолёте перед его падением
Минтранс Казахстана: Диспетчерам успели доложить о взрыве баллона на борту
Обломки рухнувшего в Актау самолёта. Обложка © Telegram / 112 KZ
В аэропорту Актау знали, что на борту самолёта компании Azerbaijan Airlines перед крушением произошёл взрыв кислородного баллона. Об этом сообщил на брифинге с министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
Он отметил, что в 10:53 диспетчеры получили информацию о взрыве кислородного баллона, из-за чего пассажиры теряли сознание. Он также запросил реанимацию по прибытии. В ответ на это руководитель полета «Казаэронавигации» немедленно уведомил все аварийные службы, включая пожарную команду и медицинский персонал, о прибытии аварийного борта в аэропорт Актау.
Карабаев добавил, что после падения экстренные службы начали эвакуацию пострадавших пассажиров. Он также сообщил, что в настоящее время проводится расследование специальной комиссией, в которую привлечены авиационные эксперты из Азербайджана, специалисты авиационных властей Бразилии — страны-производителя самолета, а также представители компании Embraer и авиационные эксперты из Российской Федерации.
25 декабря самолёт Embraer Е190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от Актау. Из-за сильного тумана в Грозном лайнер сначала перенаправили в Махачкалу, а затем в Казахстан. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян. В результате катастрофы погибли 38 человек, а ещё 29 получили травмы и были госпитализированы. В России, Азербайджане и Казахстане были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности. Вечером 25 декабря эксперты обнаружили на месте происшествия один из чёрных ящиков, а второй был найден на следующий день, 26 декабря.