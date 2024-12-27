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Регион
27 декабря, 07:59

Диспетчеры в Актау узнали о взрыве на самолёте перед его падением

Минтранс Казахстана: Диспетчерам успели доложить о взрыве баллона на борту

Обломки рухнувшего в Актау самолёта. Обложка © Telegram / 112 KZ

Обломки рухнувшего в Актау самолёта. Обложка © Telegram / 112 KZ

В аэропорту Актау знали, что на борту самолёта компании Azerbaijan Airlines перед крушением произошёл взрыв кислородного баллона. Об этом сообщил на брифинге с министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Он отметил, что в 10:53 диспетчеры получили информацию о взрыве кислородного баллона, из-за чего пассажиры теряли сознание. Он также запросил реанимацию по прибытии. В ответ на это руководитель полета «Казаэронавигации» немедленно уведомил все аварийные службы, включая пожарную команду и медицинский персонал, о прибытии аварийного борта в аэропорт Актау.

Карабаев добавил, что после падения экстренные службы начали эвакуацию пострадавших пассажиров. Он также сообщил, что в настоящее время проводится расследование специальной комиссией, в которую привлечены авиационные эксперты из Азербайджана, специалисты авиационных властей Бразилии — страны-производителя самолета, а также представители компании Embraer и авиационные эксперты из Российской Федерации.

Упавший в Казахстане самолёт дважды заходил на посадку в Актау
Упавший в Казахстане самолёт дважды заходил на посадку в Актау

25 декабря самолёт Embraer Е190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от Актау. Из-за сильного тумана в Грозном лайнер сначала перенаправили в Махачкалу, а затем в Казахстан. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян. В результате катастрофы погибли 38 человек, а ещё 29 получили травмы и были госпитализированы. В России, Азербайджане и Казахстане были возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности. Вечером 25 декабря эксперты обнаружили на месте происшествия один из чёрных ящиков, а второй был найден на следующий день, 26 декабря.

Марина Фещенко
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