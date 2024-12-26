Упавший в Казахстане самолёт дважды заходил на посадку в Актау
Пассажирский лайнер Azerbaijan Airlines дважды пытался приземлиться в аэропорту Актау, где всё было готово к его прибытию. Однако после этого связь с самолётом была потеряна, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на недавнем брифинге.
«Диспетчер Актау оперативно оказал все необходимые действия для посадки воздушного судна на аэродром. Экипаж предпринял две попытки захода на посадку, на взлётно-посадочную полосу аэродрома Актау, при которых наблюдались хаотичные изменения высоты и курса полёта. Далее воздушное судно отклонилось в сторону береговой линии», — сказал министр.
Кроме того, он отметил, что экипаж не смог стабильно удерживать судно в воздухе из-за отказа нескольких систем управления. По его словам, первый сигнал о воздушном судне Embraer 190 поступил диспетчерам районного диспетчерского центра «Актобе» в 10:43. После этого, перед входом в воздушное пространство Республики Казахстан, у самолёта произошёл отказ систем управления.
Напомним, 25 декабря в Казахстане разбился самолёт азербайджанской авиакомпании AZAL, который выполнял рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, среди которых было семь россиян. На борту находились 67 человек. По предварительным данным, лайнер столкнулся со стаей птиц. Установлено, что самолёт не смог приземлиться в Грозном из-за плохих погодных условий и был перенаправлен в Актау. Эксперты уже нашли на месте ЧП один чёрный ящик. Второй обнаружен днём 26 декабря.
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