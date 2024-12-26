Упавший в Казахстане самолёт дважды заходил на посадку в Актау

Пассажирский лайнер Azerbaijan Airlines дважды пытался приземлиться в аэропорту Актау, где всё было готово к его прибытию. Однако после этого связь с самолётом была потеряна, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев на недавнем брифинге.

«Диспетчер Актау оперативно оказал все необходимые действия для посадки воздушного судна на аэродром. Экипаж предпринял две попытки захода на посадку, на взлётно-посадочную полосу аэродрома Актау, при которых наблюдались хаотичные изменения высоты и курса полёта. Далее воздушное судно отклонилось в сторону береговой линии», — сказал министр.