Найден второй чёрный ящик рухнувшего в Казахстане самолёта
В Актау обнаружен второй чёрный ящик упавшего на подлёте к аэропорту самолёта, сообщил журналистам министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. По его словам, аварийные службы оперативно отработали и были готовы принять запросившее аварийную посадку судно.
Пилоты связались с диспетчерами в Актау, после чего были включены огни взлётно-посадочной полосы для визуального контроля захода на посадку, а также службы аэропорта приведены в полную готовность, отметил министр. По словам Карабаева, экипаж совершил две попытки приземлить самолёт, но лайнер хаотично менял высоту и сильно отклонился от курса, затем с лётчиками пропала связь.
Напомним, 25 декабря в Казахстане потерпел крушение лайнер азербайджанской авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный. В результате погибли 38 человек, среди которых было семь россиян. Всего на борту находилось 67 человек, включая экипаж. По предварительной версии, лайнер столкнулся со стаей птиц во время снижения. Эксперты уже нашли на месте ЧП один чёрный ящик. Как было установлено, лайнер не смог приземлиться в пункте назначения, в Грозном, из-за непогоды, поэтому борт был перенаправлен в Актау.