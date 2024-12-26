Найден второй чёрный ящик рухнувшего в Казахстане самолёта

В Актау обнаружен второй чёрный ящик упавшего на подлёте к аэропорту самолёта, сообщил журналистам министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. По его словам, аварийные службы оперативно отработали и были готовы принять запросившее аварийную посадку судно.

Пилоты связались с диспетчерами в Актау, после чего были включены огни взлётно-посадочной полосы для визуального контроля захода на посадку, а также службы аэропорта приведены в полную готовность, отметил министр. По словам Карабаева, экипаж совершил две попытки приземлить самолёт, но лайнер хаотично менял высоту и сильно отклонился от курса, затем с лётчиками пропала связь.