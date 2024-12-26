Дырявые жилеты и язык жестов: Нарушения на упавшем в Актау самолёте навлекли на AZAL уголовку

Генеральная прокуратура Азербайджана займётся проверкой авиакомпании «AZAL — Азербайджанские авиалинии», самолёт которой потерпел крушение в Казахстане. Есть основания полагать, что некоторые правила были нарушены во время полёта. К примеру, спасательные жилеты были худыми, а бортпроводники не знали иностранных языков. Об этом сообщает Mash.

После трагедии по указанию генерального прокурора республики Кямрана Алиева завели уголовное дело по двум статьям: 262.3 «Нарушение правил безопасности движения и правил эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» и 314.3 «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» УК Азербайджана.

Момент крушения самолёта. Видео © Telegram / prokadrykz / LADA.KZ