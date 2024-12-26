Дырявые жилеты и язык жестов: Нарушения на упавшем в Актау самолёте навлекли на AZAL уголовку
Прокуратура Азербайджана завела дело на AZAL после крушения самолёта в Актау
Генеральная прокуратура Азербайджана займётся проверкой авиакомпании «AZAL — Азербайджанские авиалинии», самолёт которой потерпел крушение в Казахстане. Есть основания полагать, что некоторые правила были нарушены во время полёта. К примеру, спасательные жилеты были худыми, а бортпроводники не знали иностранных языков. Об этом сообщает Mash.
После трагедии по указанию генерального прокурора республики Кямрана Алиева завели уголовное дело по двум статьям: 262.3 «Нарушение правил безопасности движения и правил эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц» и 314.3 «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» УК Азербайджана.
Момент крушения самолёта. Видео © Telegram / prokadrykz / LADA.KZ
Расследовать обстоятельства гибели 38 человек будет Следственное управление Генпрокуратуры. Дело о нарушении правил эксплуатации судна было заведено после жалоб выживших на то, что в самолёте были дырявые жилеты, поэтому смысла надевать их не было. Пассажиры говорят, что бортпроводники не знали иностранных языков и говорили только на азербайджанском, поэтому во время ЧП им приходилось объясняться жестами с людьми.
Напомним, что утро 25 декабря было омрачено новостью о потерпевшем крушение в Актау пассажирском самолёте, который направлялся из Баку в Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек, среди которых было семь российских граждан. 29 человек сумели выжить. Ранее Life.ru опубликовал имена всех членов экипажа.
Telegram / Tengrinews.kz