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25 декабря, 09:27

Появились имена двух русских пилотов и трёх бортпроводников упавшего в Актау самолёта

AZAL опубликовал список членов экипажа упавшего в Актау самолёта Баку – Грозный

Место падения самолёта Баку – Грозный. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azamat_sarsenbayev

Место падения самолёта Баку – Грозный. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azamat_sarsenbayev

Авиакомпания Azerbaijan Airlines — AZAL опубликовала список членов экипажа потерпевшего крушение в Актау самолёта рейсом Баку – Грозный. Оба пилота воздушного судна русские. Список выглядит так:

  1. Кшнякин Игорь
  2. Калянинков Александр
  3. Алиева Хокумэ
  4. Асадов Зульфугар
  5. Рахимли Айдан

Напомним, что 25 декабря утром, в 09:28 по московскому времени, в аэропорту казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190. На борту воздушного судна находились 62 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров, в том числе 16 россиян. К настоящему моменту известно, что 28 человек выжили в крушении. Ранее был опубликован список пассажиров самолёта Баку – Грозный.

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Андрей Бражников
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