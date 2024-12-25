Появились имена двух русских пилотов и трёх бортпроводников упавшего в Актау самолёта
AZAL опубликовал список членов экипажа упавшего в Актау самолёта Баку – Грозный
Место падения самолёта Баку – Грозный. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azamat_sarsenbayev
Авиакомпания Azerbaijan Airlines — AZAL опубликовала список членов экипажа потерпевшего крушение в Актау самолёта рейсом Баку – Грозный. Оба пилота воздушного судна русские. Список выглядит так:
- Кшнякин Игорь
- Калянинков Александр
- Алиева Хокумэ
- Асадов Зульфугар
- Рахимли Айдан
Напомним, что 25 декабря утром, в 09:28 по московскому времени, в аэропорту казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190. На борту воздушного судна находились 62 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров, в том числе 16 россиян. К настоящему моменту известно, что 28 человек выжили в крушении. Ранее был опубликован список пассажиров самолёта Баку – Грозный.