Люди теряли сознание: Стало известно о взрыве в самолёте Баку – Грозный перед падением
На борту упавшего в Казахстане самолёта Баку – Грозный взорвался баллон
Место падения самолёта Баку – Грозный. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / azamat_sarsenbayev
На борту самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который упал в Казахстане, «взорвался баллон». Официальную версию по причине авиакатастрофы сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
«На борту самолёта взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей», — рассказали там, не уточнив, о каком именно баллоне идёт речь.
По словам очевидцев, речь идёт о взрыве кислородного баллона уже после столкновения пассажирского самолёта с птицами. Они рассказывают, что после этого люди на борту начали терять сознание.
Напомним, что 25 декабря утром, в 09:28 по московскому времени, в аэропорту казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190. На борту находились 62 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров, в том числе 16 россиян. Известно, что 28 человек выжили в крушении.