Люди теряли сознание: Стало известно о взрыве в самолёте Баку – Грозный перед падением

На борту самолёта Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который упал в Казахстане, «взорвался баллон». Официальную версию по причине авиакатастрофы сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

«На борту самолёта взорвался баллон, из-за чего пострадали 14 человек, в том числе двое детей», — рассказали там, не уточнив, о каком именно баллоне идёт речь.