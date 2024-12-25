Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося самолёта
Место крушения самолёта. Фото © Telegram/Tengrinews.kz - Новости Казахстана/Азамат Сарсенбаев
Опубликован список пассажиров рейса AZAL J2-8243 Баку — Грозный, который потерпел крушение. Всего среди них 62 человека, в том числе 6 граждан Казахстана и 5 членов экипажа. Данные приводятся в официальном Telegram-канале «Азербайджанских авиалиний».
1. Агаев Рамин
2. Ахмедов Рашад
3. Алимирзаева Хадиджа
4. Алимирзоев Али
5. Алиев Замин Идрис
6. Ангбазова Малейка
7. Арсбаева Джейран
8. Арсбаева Мадина
9. Ринат Асанов
10. Ацаева Заира
11. Бабаев Анар
12. Байрамова Лейла
13. Байрамзаде Айхан
14. Джамиля Бислиева
15. Девришов Самир
16. Девришов Тофик
17. Ерлан Джунушалиев
18. Эдиев Увайс
19. Еганов Мохаммадали
20. Евстигнеева Кристин
21. Филиев Рамадан
22. Гадыров Гейдар
23. Гистаров Ибрагим
24. Гистаров Рашид
25. Моминат Гогамова
26. Гурбахов Хамзат
27. Яндаров Арби
28. Ибрагимов Рамин
29. Нармина Игидова
30. Исмаилов Исмаил
31. Исмаилов Хабиб
32. Джафаров Тогрул
33. Джалилов Низами
34. Ариф Джараев
35. Джараев Гаджибрагим
36. Караев Махир
37. Джееров Хизри
38. Джеерова Салихат
39. Жумагулов Бауыркан
40. Джутаева Салима
41. Халаева Хафизет
42. Костиев Ибрагимхан
43. Галина Максудова
44. Мамедов Заур
45. Мехтиев Ядигар
46. Мустафаев Фаиг
47. Лейла Омарова
48. Осмонов Тилек
49. Папахов Магомед
50. Рахимов Субхонкул
51. Садыгов Гошгар
52. Сайдуллаев Зинатул
53. Шабанова Вафа
54. Шаймарданова Гаук
55. Сираков Нурулла
56. Сиракова Муслимат
57. Тулешинов Сандибек
58. Тутунчиев Махмуд
59. Убаев Арби
60. Езнаева Рана
61. Джамалуллаил Медин
62. Джумакат Эльдар
В первой половине дня 25 декабря, около половины десятого утра по Москве, произошла авиакатастрофа в Актау (Казахстан). Воздушное судно Embraer 190 потерпело крушение при посадке в местном аэропорту. Как сообщалось ранее, среди находившихся на борту были шестнадцать граждан России. По имеющимся данным, двадцати восьми людям удалось спастись в этом трагическом инциденте.