Azerbaijan Airlines опубликовала список пассажиров разбившегося самолёта

Опубликован список пассажиров рейса AZAL J2-8243 Баку — Грозный, который потерпел крушение. Всего среди них 62 человека, в том числе 6 граждан Казахстана и 5 членов экипажа. Данные приводятся в официальном Telegram-канале «Азербайджанских авиалиний».