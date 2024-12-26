«Ковёр» снят: Московские аэропорты отменили ограничения для самолётов
Московские аэропорты сняли ограничения на приём и вылет самолётов
Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Самолёты снова начали совершать полёты с 16:39 по московскому времени. Об этом рассказал представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — отметил пресс-секретарь ведомства.
Для обеспечения безопасности экипажами лайнеров, авиадиспетчерами, службами аэропортов были приняты все необходимые меры.
Напомним, что сегодня, 25 декабря, в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, а также в авиагавани Калуги был введён план «Ковёр». Ограничения ввели для обеспечения безопасности лайнеров и пассажиров. Воздушные гавани временно закрыли приём и отправку авиарейсов. Сейчас работа налажана в штатном режиме.
Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lesik