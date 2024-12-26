«Ковёр» снят: Московские аэропорты отменили ограничения для самолётов

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Самолёты снова начали совершать полёты с 16:39 по московскому времени. Об этом рассказал представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — отметил пресс-секретарь ведомства.

Для обеспечения безопасности экипажами лайнеров, авиадиспетчерами, службами аэропортов были приняты все необходимые меры.