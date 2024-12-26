В Таганроге объявлена угроза атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотников объявлена в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал», — написала Камбулова в своём телеграм-канале.

Она призвала жителей найти место без окон и сесть на пол.

Также воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.