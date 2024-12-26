В Таганроге объявлена угроза атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников объявлена в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал», — написала Камбулова в своём телеграм-канале.
Она призвала жителей найти место без окон и сесть на пол.
Также воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее МО РФ назвало удар по ВПК Украины ответом на атаку Таганрога ракетами ATACMS. Как заявили в министерстве, силы ВС России обрушили на противника 93 ракеты.
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