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Регион
26 декабря, 12:41

В Таганроге объявлена угроза атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотников объявлена в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА! Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал», — написала Камбулова в своём телеграм-канале.

Она призвала жителей найти место без окон и сесть на пол.

Также воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Жители нескольких сёл Белгородчины остались без света после атаки беспилотников
Жители нескольких сёл Белгородчины остались без света после атаки беспилотников

Ранее МО РФ назвало удар по ВПК Украины ответом на атаку Таганрога ракетами ATACMS. Как заявили в министерстве, силы ВС России обрушили на противника 93 ракеты.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Никита Никонов
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