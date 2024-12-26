Жители нескольких сёл Белгородчины остались без света после атаки беспилотников

Украинские беспилотники атаковали несколько населённых пунктов Грайворонского округа Белгородской области, сбросив взрывные устройства на объекты инфраструктуры. Пострадала линия электропередачи, из-за чего жители сёл Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселённых населённых пунктов Безымено и Новостроевка-Вторая временно остались без электричества.