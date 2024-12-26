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25 декабря, 22:55

Жители нескольких сёл Белгородчины остались без света после атаки беспилотников

Украинские беспилотники атаковали несколько населённых пунктов Грайворонского округа Белгородской области, сбросив взрывные устройства на объекты инфраструктуры. Пострадала линия электропередачи, из-за чего жители сёл Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселённых населённых пунктов Безымено и Новостроевка-Вторая временно остались без электричества.

«Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что причиной взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе стало падение обломков украинского беспилотника. Напомним, в среду, 25 декабря, в торговом центре «Алания Молл» прогремел взрыв, после чего начался пожар. Сообщалось, что пострадали 9 человек, одна женщина, работавшая уборщицей, погибла. Изначально причиной инцидента назывался взрыв бытового газа. Сейчас пожар уже потушен.

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flickr / Claire2k

Артём Гапоненко
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