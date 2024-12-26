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26 декабря, 13:07
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Во всех аэропортах Москвы ввели план «Ковёр»

В аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский ввели план «Ковёр»

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево и в авиагавани Калуги ввели план «Ковёр». Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко, временные ограничения действуют для обеспечения безопасности.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — отметил пресс-секретарь ведомства.

Он добавил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. Это является главным приоритетом.

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Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Никита Никонов
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