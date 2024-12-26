Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» - отметил он в своем Telegram-канале.
Сигнал тревоги был подан в 15:32 по московскому времени. В связи с этим наземный и морской общественный транспорт в городе приостановил свою работу.
Ранее Развожаев рассказал, почему между сигналами тревоги и их отменой в регионе проходит всего несколько минут. Он отметил, что это связано с ложными целями, которые запускают ВСУ. А 11 декабря силы ПВО и Черноморского флота отразили крайне опасную воздушную атаку ВСУ на Севастополь.
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