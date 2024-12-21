Мазут с танкеров «Волгонефть» дошёл до Крыма
Крючков: Выброс мазута с танкеров в море произошёл на Керченском полуострове
Мазут с потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» дошёл до Крыма. Как сообщил советник главы Республики Олег Крючков в своем телеграм-канале, разлив наблюдается в районе мыса Змеиный и крепости Еникале на Керченском полуострове.
Для устранения последствий ЧП были задействованы силы МЧС, а также министерства экологии и природных ресурсов. Всего работают 112 человек, для очистки берега привлечены 2 корабля и 12 единиц наземной техники.
«Для сборя пятна мазута в акватории морской спасательной службой направлены СКБ «Максим Колосов» и СКБ Анатолий Ткачев», — приводит Крючков слова зампредседателя Совета министров Крыма Игоря Михайличенко.
Ранее у побережья Чёрного моря из-за разлива мазута погибли 37 птиц и два дельфина. Губернатор региона Кондратьев отметил, что на очистку побережья следует закладывать не менее месяца активных работ. Согласно информации МЧС, нефтепродуктами загрязнено 54 километра береговой линии в Краснодарском крае, из них 44 километра — в Анапе. Экологи предполагают, что рыболовство в местах разлива будет закрыто до следующего сезона.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили около 9 тысяч тонн мазута, что привело к загрязнению пляжей на Кубани. Спасательные службы и добровольцы продолжают устранять последствия этой экологической катастрофы.
Life.ru / Kandinsky 3.1