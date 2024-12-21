Мазут с танкеров «Волгонефть» дошёл до Крыма

Мазут с потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» дошёл до Крыма. Как сообщил советник главы Республики Олег Крючков в своем телеграм-канале, разлив наблюдается в районе мыса Змеиный и крепости Еникале на Керченском полуострове.

Для устранения последствий ЧП были задействованы силы МЧС, а также министерства экологии и природных ресурсов. Всего работают 112 человек, для очистки берега привлечены 2 корабля и 12 единиц наземной техники.