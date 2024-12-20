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20 декабря, 17:37

Песок на пляжах Кубани будет токсичным ещё не менее 10 лет

Ещё минимум 10 лет пески на пляжах Анапы будут токсичными из-за разлива мазута. Именно столько времени потребуется для восстановления природы после ЧП, рассказали в Mash.

Волонтёры и спасатели продолжают очищать береговую линию от загрязнённого песка. На данный момент всё побережье заполонили мешки с загрязнённым песком — складывать вещество больше некуда. Пока все участники групп ждут технику, которая вывезет отходы, чёрная жижа просачивается сквозь полиэтилен, из-за чего пляжи приходится чистить снова и снова. Местные говорят, что единиц техники для вывоза мешков не хватает. Кроме уборки мешков с песком, смешанным с мазутом, нужен транспорт для уборки песка и транспортировки пострадавших птиц.

Работы продолжаются. Видео: © Telegram / МЧС России

Смешанный с нефтевеществом песок можно утилизовать только на спецполигонах, а при идеальном раскладе — на нефтеперерабатывающих предприятиях с лицензией. Перед тем, как уничтожить отходы, специалисты обязаны отделить песок от мазута. Об этой тонкости в утилизации нефтепродуктов рассказала Mash советник главы экологического общества Светлана Ковалевская.

Россиянам рассказали, как спасают пляжи Анапы после разлива нефти и мазута
Россиянам рассказали, как спасают пляжи Анапы после разлива нефти и мазута

Напомним, что после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря произошёл разлив мазута, который перевозили судна. По информации на 20 декабря, волонтёрам и спасателям удалось очистить выше 26 километров береговой линии. К уборке привлечены более пяти тысяч спасателей и волонтёров.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Ольга Сливченко
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