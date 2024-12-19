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19 декабря, 08:47

Более пяти тысяч спасателей и волонтёров отбивают кубанские пляжи от мазута

МЧС РФ: В Краснодарском крае после ЧП с танкерами обследовано 130 км побережья

К сбору нефтепродуктов на Кубани привлечены более 5 тысяч спасателей и волонтёров. Обложка © Telegram / МЧС России

К сбору нефтепродуктов на Кубани привлечены более 5 тысяч спасателей и волонтёров. Обложка © Telegram / МЧС России

На Кубани к сбору нефтепродуктов после аварии двух танкеров привлечены свыше пяти тысяч спасателей и волонтёров. Наземные патрульные группы уже обследовали 130 километров морского побережья, сообщили в МЧС России.

На Кубани продолжают обследовать побережье после аварии танкеров. Видео © Telegram / МЧС России

«В Краснодарском крае обследовано 130 километров береговой линии. На месте более 5 000 спасателей и волонтёров», — заявили в министерстве.

Работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов и вывозу их на утилизацию в отдельных местах продолжались всю ночь.

Спутниковые снимки обличили шокирующее подробности по разливу мазута в Чёрном море
Спутниковые снимки обличили шокирующее подробности по разливу мазута в Чёрном море

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошла авария танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за сильного волнения на море. В результате этого было потеряно около девять тысяч тонн мазута. Предполагается, что причиной инцидента могла стать ошибка экипажа. В настоящее время СК РФ проводит расследование, капитаны танкеров задержаны. В то же время волонтёры активно занимаются очисткой территории от топлива и спасением животных. Экологи надеются, что к началу пляжного сезона побережье Чёрного моря будет очищено от нефтепродуктов.

Наталья Афонина
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