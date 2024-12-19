Более пяти тысяч спасателей и волонтёров отбивают кубанские пляжи от мазута

На Кубани к сбору нефтепродуктов после аварии двух танкеров привлечены свыше пяти тысяч спасателей и волонтёров. Наземные патрульные группы уже обследовали 130 километров морского побережья, сообщили в МЧС России.

На Кубани продолжают обследовать побережье после аварии танкеров. Видео © Telegram / МЧС России

«В Краснодарском крае обследовано 130 километров береговой линии. На месте более 5 000 спасателей и волонтёров», — заявили в министерстве.