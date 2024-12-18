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18 декабря, 20:54

СК задержал капитанов столкнувшихся судов, мазут из которых залил черноморское побережье

СК выдвинул обвинение капитанам столкнувшихся в Чёрном море судов «Волгонефти»

Двум капитанам танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в районе Чёрного моря, предъявили обвинение в нарушении правил безопасности, сообщили в Следственном управлении СК по Крыму и Севастополю.

«Капитанам судов «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» инкриминируют преступления по ч.1 ст. 263 и ч.2 ст. 263 УК РФ соответственно, так как в результате нарушений безопасности на одном из судов погиб член экипажа», — сообщает Следственный комитет.

В аварии с танкерами «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» погиб матрос последнего судна.

СК задержал капитанов столкнувшихся в Чёрном море судов. Видео © Telegram / Следком

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СК провел опрос свидетелей и обыски, изъял важные для расследования документы. Сейчас проходят судебные экспертизы для членов экипажа, а также судоводительскую экспертизу. Обломки танкеров поднимут, когда улучшится погода. Тогда же оценят полный ущерб экологии.

Напомним, что в Керченском проливе из-за волнений погоды разбились танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие почти 9 тысяч тонн мазута. Возможно, причиной аварии стала ошибка экипажа. Топливо разлило в сторону берега. Тем временем спасательные команды и волонтеры уже собрали 100 тонн мазута с пляжей Чёрного моря. По данным МЧС, очищено около 10 км побережья. В ликвидации последствий участвуют молодёжные организации.

Обложка ©

Telegram / Следком

Лия Мурадьян
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