СК задержал капитанов столкнувшихся судов, мазут из которых залил черноморское побережье

Двум капитанам танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в районе Чёрного моря, предъявили обвинение в нарушении правил безопасности, сообщили в Следственном управлении СК по Крыму и Севастополю.

«Капитанам судов «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» инкриминируют преступления по ч.1 ст. 263 и ч.2 ст. 263 УК РФ соответственно, так как в результате нарушений безопасности на одном из судов погиб член экипажа», — сообщает Следственный комитет.

В аварии с танкерами «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» погиб матрос последнего судна.

СК задержал капитанов столкнувшихся в Чёрном море судов. Видео © Telegram / Следком