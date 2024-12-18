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Регион
18 декабря, 17:54

МЧС РФ: Спасатели и волонтёры собрали 100 тонн мазута с пляжей Чёрного моря

Порядка 100 тонн мазута собрали с загрязнённого побережья Кубани после ЧП с танкерами. Об этом сообщает телеграм-канал МЧС России.

По данным представителей ведомства, уже очищено около 10 км береговой линии. В ликвидации последствий разлива мазута в Краснодарском крае участвуют спасатели и волонтёры.

«С начала работ собрано уже порядка 100 тонн. С нарастающим итогом очищено более 10 км береговой линии», — сообщил представитель регионального главка МЧС России.

Ликвидация последствий ЧП продолжается. Фото © Telegram /admkrai

Ликвидация последствий ЧП продолжается. Фото © Telegram /admkrai

Число участников, ликвидирующих последствия разлива нефтепродуктов, увеличилось до 5 тысяч человек. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что работы по очищению пляжей Краснодарского края продолжатся даже ночью.

Очевидцы: Пляжи под Анапой покрыло сплошным чёрным слоем мазута
Очевидцы: Пляжи под Анапой покрыло сплошным чёрным слоем мазута

«На данный момент численность общей группировки сил, привлеченных к ликвидации разлива нефтепродуктов, составляет более 5 000 человек», — сказали в МЧС.

Напомним, что 15 декабря два танкера с мазутом — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе. Всего в них находилось порядка 9000 тонн мазута. Разлив нефтепродуктов привёл к загрязнению более 49 км пляжей. В Анапе был введён режим ЧП.

Обложка ©

Telegram / mchs_official

Ольга Сливченко
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