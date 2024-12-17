В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

В мэрии Анапы сообщили, что в городе-курорте был введён режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию. На месте развернули оперативной штаб, сейчас проводится операция по ликвидации последствий в Анапе и Темрюкском районе.