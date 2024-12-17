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17 декабря, 12:25

В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе

Мэрия Анапы: В городе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов на берег

Спасатели МЧС России ликвидируют разлив нефтепродуктов. Фото © Telegram / Вениамин Кондратьев

Спасатели МЧС России ликвидируют разлив нефтепродуктов. Фото © Telegram / Вениамин Кондратьев

В мэрии Анапы сообщили, что в городе-курорте был введён режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию. На месте развернули оперативной штаб, сейчас проводится операция по ликвидации последствий в Анапе и Темрюкском районе.

Спасатели ликвидируют разлив нефтепродуктов. Видео © Telegram / МЧС России

Прямо сейчас спасатели МЧС России очищают акваторию и берег на участке Чёрного моря от посёлка Волна до Анапы. Также были привлечены казаки и волонтёры.

«К работам привлечены более 260 специалистов и 50 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

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Напомним, крупное мазутное пятно несколько дней дрейфовало в море. Туда оно попало 15 декабря в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Один из них сел на отмель, а второй начал дрейфовать, тогда и случилась утечка нефтепродуктов в воду. Известно, что в танкерах находились около 9000 тонн мазута. В результате утечки нефтепродуктов были загрязнены около 30 километров пляжей.

Алена Пенчугина
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