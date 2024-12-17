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Регион
17 декабря, 12:09

Сигнал бедствия подал ещё один танкер в Чёрном море

ТАСС: Сигнал бедствия получен от идущего в Чёрном море у порта Кавказ танкера

Перевозящий топливо танкер подал сигнал бедствия в Чёрном море спустя пару дней после крушения судов в Керченском проливе. Всё произошло вблизи порта Кавказ.

«Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется», — приводит ТАСС слова источника в оперативных службах.

Подобным образом начиналась трагичная для экологии ситуация в Керченском проливе. Напомним, 15 декабря произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Один из них сел на мель, а второй начал дрейфовать, также случилась утечка нефтепродуктов в воду. Известно, что в танкерах находились около 9000 тонн мазута. 11 пострадавших моряков «Волгонефти 212»доставили в анапскую городскую больницу, состояние двоих оценивается, как тяжёлое. Один из членов экипажа погиб. Экипаж другого танкера спасён. Ведётся следствие.

Рулевым «Волгонефти-239» была 26-летняя девушка. Она специально взяла отпуск, чтобы поработать в море
Рулевым «Волгонефти-239» была 26-летняя девушка. Она специально взяла отпуск, чтобы поработать в море
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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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