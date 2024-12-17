Сигнал бедствия подал ещё один танкер в Чёрном море
ТАСС: Сигнал бедствия получен от идущего в Чёрном море у порта Кавказ танкера
Перевозящий топливо танкер подал сигнал бедствия в Чёрном море спустя пару дней после крушения судов в Керченском проливе. Всё произошло вблизи порта Кавказ.
«Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется», — приводит ТАСС слова источника в оперативных службах.
Подобным образом начиналась трагичная для экологии ситуация в Керченском проливе. Напомним, 15 декабря произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Один из них сел на мель, а второй начал дрейфовать, также случилась утечка нефтепродуктов в воду. Известно, что в танкерах находились около 9000 тонн мазута. 11 пострадавших моряков «Волгонефти 212»доставили в анапскую городскую больницу, состояние двоих оценивается, как тяжёлое. Один из членов экипажа погиб. Экипаж другого танкера спасён. Ведётся следствие.
Kandinsky 3.1 / Life.ru