Двое моряков потонувшего танкера «Волгонефть 212» находятся в тяжёлом состоянии

Одиннадцать пострадавших членов экипажа затонувшего танкера «Волгонефть 212» доставили в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжёлом состоянии. Об этом доложил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«11 пострадавших при крушении танкера в Чёрном море госпитализированы в городскую больницу г. Анапы. Двое из них — в тяжёлом состоянии», — сообщил он в беседе с журналистами.