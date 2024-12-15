Двое моряков потонувшего танкера «Волгонефть 212» находятся в тяжёлом состоянии
После крушения танкера в Керченском проливе госпитализированы 11 человек
Одиннадцать пострадавших членов экипажа затонувшего танкера «Волгонефть 212» доставили в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжёлом состоянии. Об этом доложил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«11 пострадавших при крушении танкера в Чёрном море госпитализированы в городскую больницу г. Анапы. Двое из них — в тяжёлом состоянии», — сообщил он в беседе с журналистами.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в свою очередь, написал, что у всех диагностировано переохлаждение. Если потребуется, то пострадавших перевезут в краевую больницу Краснодара.
Напомним, сегодня в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Сообщалось, что одно из судов село на отмель, а второе дрейфует. Происшествие привело к разливу нефтепродуктов в акватории. Известно о 13 спасённых с «Волгонефти-212» моряках, к несчастью один из них погиб. О крушении доложили Путину. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали по более тяжкой статье из-за гибели моряка.
Life.ru