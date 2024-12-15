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Регион
15 декабря, 12:43
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СК переквалифицировал одно из дел после гибели члена экипажа «Волгонефти 212»

Подтвердившаяся смерть моряка танкера «Волгонефть 212» позволила переквалифицировать одно из уголовных дел по факту крушения в Керченском проливе на более тяжкий состав. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.

«Одно из уголовных дел, возбужденных <...> СК России <...> по факту крушения танкеров в акватории Чёрного моря, переквалифицировано на более тяжкий состав - ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — говорится в материале ведомства.

СК возбудил два уголовных дела в связи с крушением танкеров в Керченском проливе
СК возбудил два уголовных дела в связи с крушением танкеров в Керченском проливе

Напомним, инцидент случился на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. По последним данным, один из терпящих бедствие судов сел на мель, второй дрейфует. Из-за ЧП в Керченском проливе произошла утечка нефтепродуктов. Известно о 13 спасённых моряках с «Волгонефти-212», один из них погиб.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Николай Рюмин
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