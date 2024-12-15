СК переквалифицировал одно из дел после гибели члена экипажа «Волгонефти 212»

Подтвердившаяся смерть моряка танкера «Волгонефть 212» позволила переквалифицировать одно из уголовных дел по факту крушения в Керченском проливе на более тяжкий состав. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.