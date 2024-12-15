СК переквалифицировал одно из дел после гибели члена экипажа «Волгонефти 212»
Подтвердившаяся смерть моряка танкера «Волгонефть 212» позволила переквалифицировать одно из уголовных дел по факту крушения в Керченском проливе на более тяжкий состав. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.
«Одно из уголовных дел, возбужденных <...> СК России <...> по факту крушения танкеров в акватории Чёрного моря, переквалифицировано на более тяжкий состав - ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)», — говорится в материале ведомства.
Напомним, инцидент случился на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. По последним данным, один из терпящих бедствие судов сел на мель, второй дрейфует. Из-за ЧП в Керченском проливе произошла утечка нефтепродуктов. Известно о 13 спасённых моряках с «Волгонефти-212», один из них погиб.
Kandinsky 3.1 / Life.ru