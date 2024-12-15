СК возбудил два уголовных дела в связи с крушением танкеров в Керченском проливе

СК РФ возбудил два уголовных дела по факту крушениях танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба следственного ведомства по Крыму и Севастополю.

«Возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Чёрного моря потерпели бедствие два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Информация о потерпевших уточняется», — сказано в публикации.