СК возбудил два уголовных дела в связи с крушением танкеров в Керченском проливе
СК РФ возбудил два уголовных дела по факту крушениях танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба следственного ведомства по Крыму и Севастополю.
«Возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Чёрного моря потерпели бедствие два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Информация о потерпевших уточняется», — сказано в публикации.
В Южной транспортной прокуратуре сообщили о проведении проверки ситуации с крушением танкеров, после которой будут определены соответствующие меры реагирования.
Напомним, крушение произошло на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. По последним данным, один из терпящих бедствие кораблей сел на мель, второй дрейфует. Из-за ЧП в Керченском проливе произошёл разлив нефтепродуктов. Известно о 13 спасённых моряках с «Волгонефти-212», один из них погиб.