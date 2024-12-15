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Регион
15 декабря, 11:59

СК возбудил два уголовных дела в связи с крушением танкеров в Керченском проливе

СК РФ возбудил два уголовных дела по факту крушениях танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба следственного ведомства по Крыму и Севастополю.

«Возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Чёрного моря потерпели бедствие два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Информация о потерпевших уточняется», — сказано в публикации.

В Южной транспортной прокуратуре сообщили о проведении проверки ситуации с крушением танкеров, после которой будут определены соответствующие меры реагирования.

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Вертолёт МЧС вылетел на помощь судну, терпящему бедствие в Керченском проливе

Напомним, крушение произошло на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. По последним данным, один из терпящих бедствие кораблей сел на мель, второй дрейфует. Из-за ЧП в Керченском проливе произошёл разлив нефтепродуктов. Известно о 13 спасённых моряках с «Волгонефти-212», один из них погиб.

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Юрий Лысенко
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