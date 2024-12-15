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15 декабря, 10:03

Вертолёт МЧС вылетел на помощь судну, терпящему бедствие в Керченском проливе

Вертолёт Ми-8 вылетел на помощь грузовому судну, терпящему бедствие в Керченском проливе, информирует пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, экипаж «Волгонефти 212» сообщил о повреждениях, вызванных непогодой, и запросил помощь.

«Из-за непогоды в Керченском проливе судно «Волгонефть 212» повреждено. На борту находятся 13 человек. Экипаж запросил помощь», — говорится в сообщении.

Информация о разливе нефтепродуктов уточняется. Помимо вертолёта, из бухты в Керчи на спасение судна вышел буксир «Меркурий», добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе терпят бедствие два судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Люди уже около четырёх часов находятся на палубах и ждут помощи.

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В проливе Босфор столкнулись два сухогруза
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Shutterstock / FOTODOM / ragunov

Наталья Демьянова
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