Вертолёт МЧС вылетел на помощь судну, терпящему бедствие в Керченском проливе

Вертолёт Ми-8 вылетел на помощь грузовому судну, терпящему бедствие в Керченском проливе, информирует пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, экипаж «Волгонефти 212» сообщил о повреждениях, вызванных непогодой, и запросил помощь.

«Из-за непогоды в Керченском проливе судно «Волгонефть 212» повреждено. На борту находятся 13 человек. Экипаж запросил помощь», — говорится в сообщении.

Информация о разливе нефтепродуктов уточняется. Помимо вертолёта, из бухты в Керчи на спасение судна вышел буксир «Меркурий», добавили в МЧС.