Вертолёт МЧС вылетел на помощь судну, терпящему бедствие в Керченском проливе
Вертолёт Ми-8 вылетел на помощь грузовому судну, терпящему бедствие в Керченском проливе, информирует пресс-служба МЧС России. По данным ведомства, экипаж «Волгонефти 212» сообщил о повреждениях, вызванных непогодой, и запросил помощь.
«Из-за непогоды в Керченском проливе судно «Волгонефть 212» повреждено. На борту находятся 13 человек. Экипаж запросил помощь», — говорится в сообщении.
Информация о разливе нефтепродуктов уточняется. Помимо вертолёта, из бухты в Керчи на спасение судна вышел буксир «Меркурий», добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Керченском проливе терпят бедствие два судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Люди уже около четырёх часов находятся на палубах и ждут помощи.
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