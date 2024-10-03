В проливе Босфор столкнулись два сухогруза

В Босфорском проливе, недалеко от стамбульского района Ускюдар в Турции столкнулись два сухогруза. Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры страны.

«80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми», — говорится в заявлении, его передаёт газета Milliyet.

Согласно информации министерства транспорта, к судам были направлены несколько буксиров, которые помогут доставить корабли к причалу Ахыркапы в Мраморном море. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, и компании перевозчиков понесли только материальные убытки.