В проливе Босфор столкнулись два сухогруза
Milliyet: Два сухогруза столкнулись в Босфоре вблизи турецкого Стамбула
В Босфорском проливе, недалеко от стамбульского района Ускюдар в Турции столкнулись два сухогруза. Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры страны.
«80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми», — говорится в заявлении, его передаёт газета Milliyet.
Согласно информации министерства транспорта, к судам были направлены несколько буксиров, которые помогут доставить корабли к причалу Ахыркапы в Мраморном море. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, и компании перевозчиков понесли только материальные убытки.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Беломорско-Балтийском канале в Карелии возобновили судоходство после прорыва временной дамбы. Уточняется, что в рамках работ специалисты проверили состояние каналов и приняли все необходимые меры, которые позволят исключить повторение таких аварий в будущем. Мониторинг ситуации продолжается.
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