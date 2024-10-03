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3 октября, 17:28

В проливе Босфор столкнулись два сухогруза

Milliyet: Два сухогруза столкнулись в Босфоре вблизи турецкого Стамбула

В Босфорском проливе, недалеко от стамбульского района Ускюдар в Турции столкнулись два сухогруза. Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры страны.

«80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми», — говорится в заявлении, его передаёт газета Milliyet.

Согласно информации министерства транспорта, к судам были направлены несколько буксиров, которые помогут доставить корабли к причалу Ахыркапы в Мраморном море. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, и компании перевозчиков понесли только материальные убытки.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на Беломорско-Балтийском канале в Карелии возобновили судоходство после прорыва временной дамбы. Уточняется, что в рамках работ специалисты проверили состояние каналов и приняли все необходимые меры, которые позволят исключить повторение таких аварий в будущем. Мониторинг ситуации продолжается.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Александра Мышляева
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