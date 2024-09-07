Первое судно прошло по Беломорканалу после прорыва дамбы

На Беломорско-Балтийском канале в Карелии возобновили судоходство после прорыва временной дамбы, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. Первым по каналу прошло судно «Александр Сергеевич».

«Беломорско-Балтийский канал возобновил свою работу — после устранения последствий аварии здесь прошёл первый теплоход. Благодаря современным технологиям, которые использовали для укрепления берегов, восстановительные работы удалось провести в короткие сроки», — написал в телеграм-канале Парфенчиков.

Он доабвил, что в рамках работ специалисты проверили состояние каналов и приняли все необходимые меры, которые позволят исключить повторение таких аварий в будущем. Мониторинг ситуации продолжается.

Напомним, 29 июля произошёл прорыв временной песчаной перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала. Вода подтопила дома в посёлке при шлюзе 11 и в СНТ «Балтийский». В Сегежском округе был введён режим ЧС. В результате погибло три человека, 11 пострадали. 29 июля администрация канала запретила до окончания восстановительных работ движение судов между 10-м и 11-м шлюзами.