У российского сухогруза отказал двигатель в Дарданеллах
У сухогруза из России в Дарданеллах сломался двигатель, судно отбуксировали
В проливе Дарданеллы из строя вышел двигатель сухогруза Sormovsky под флагом России. Его уже отбуксировали в безопасное место, сообщает управление береговой охраны Турции.
«У 119-метрового сухогруза Sormovsky 3063 при следовании через пролив Дарданеллы произошла поломка двигателя», — говорится в сообщении.
Судно успешно и безопасно отбуксировало к порту Каранлык. Корабль сопровождал капитан-лоцман и два буксира. Сухогруз следует из средиземноморского порта Мерсин Турции в Россию, уточнило ведомство.
Похожая ситуация произошла с танкером Sundoro под флагом Мальты. Судно следовало в Новороссийск. В проливе Дарданеллы у него также из строя вышел двигатель. Корабль доставили на якорную стоянку Шевкетие. Поломку устранили.
Сайт судоходной компании «Волжское судоходство»