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9 сентября, 07:13

У российского сухогруза отказал двигатель в Дарданеллах

У сухогруза из России в Дарданеллах сломался двигатель, судно отбуксировали

В проливе Дарданеллы из строя вышел двигатель сухогруза Sormovsky под флагом России. Его уже отбуксировали в безопасное место, сообщает управление береговой охраны Турции.

«У 119-метрового сухогруза Sormovsky 3063 при следовании через пролив Дарданеллы произошла поломка двигателя», — говорится в сообщении.

Судно успешно и безопасно отбуксировало к порту Каранлык. Корабль сопровождал капитан-лоцман и два буксира. Сухогруз следует из средиземноморского порта Мерсин Турции в Россию, уточнило ведомство.

Первое судно прошло по Беломорканалу после прорыва дамбы
Первое судно прошло по Беломорканалу после прорыва дамбы

Похожая ситуация произошла с танкером Sundoro под флагом Мальты. Судно следовало в Новороссийск. В проливе Дарданеллы у него также из строя вышел двигатель. Корабль доставили на якорную стоянку Шевкетие. Поломку устранили.

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Сайт судоходной компании «Волжское судоходство»

Наталья Афонина
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