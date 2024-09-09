У российского сухогруза отказал двигатель в Дарданеллах

В проливе Дарданеллы из строя вышел двигатель сухогруза Sormovsky под флагом России. Его уже отбуксировали в безопасное место, сообщает управление береговой охраны Турции.

«У 119-метрового сухогруза Sormovsky 3063 при следовании через пролив Дарданеллы произошла поломка двигателя», — говорится в сообщении.

Судно успешно и безопасно отбуксировало к порту Каранлык. Корабль сопровождал капитан-лоцман и два буксира. Сухогруз следует из средиземноморского порта Мерсин Турции в Россию, уточнило ведомство.