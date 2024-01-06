Регион

Уведомления отключены

6 января, 08:58

У идущего в Россию танкера сломался двигатель возле берегов Турции

NTV: У следующего в Новороссийск танкера вышел из строя двигатель в Дарданеллах

У танкера Sundoro под флагом Мальты, следующего в Новороссийск, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы. Об этом пишет телеканал NTV со ссылкой на береговую охрану Турции.

"У 185-метрового танкера Sundoro под флагом Мальты, следующего в порт Новороссийск (РФ), при прохождении пролива Дарданеллы в районе мыса Годжук вышел из строя двигатель", — говорится в сообщении.

К судну направили два буксира, которые доставили его на якорную стоянку Шевкетие. Поломка устраняется.

Евросоюз не смог ввести запрет на продажу России нефтяных танкеров
Евросоюз не смог ввести запрет на продажу России нефтяных танкеров

Ранее стало известно, что шесть танкеров с российской нефтью не пустили в Индию. Отмечалось, что причиной этого могли стать американские санкции.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров