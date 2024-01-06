У идущего в Россию танкера сломался двигатель возле берегов Турции

У танкера Sundoro под флагом Мальты, следующего в Новороссийск, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы. Об этом пишет телеканал NTV со ссылкой на береговую охрану Турции.

"У 185-метрового танкера Sundoro под флагом Мальты, следующего в порт Новороссийск (РФ), при прохождении пролива Дарданеллы в районе мыса Годжук вышел из строя двигатель", — говорится в сообщении.

К судну направили два буксира, которые доставили его на якорную стоянку Шевкетие. Поломка устраняется.