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15 декабря, 09:49

Мощные волны разрубили два танкера с топливом недалеко от Керченского пролива

SHOT: Два танкера с топливом терпят бедствие недалеко от Керченского пролива

В Керченском проливе терпят бедствие два судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По информации SHOT, люди находятся на палубах около четырёх часов и ждут помощи.

В Керченском проливе терпят бедствие два судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы утверждают, что мощные волны пробили судна. Сейчас спасательный катер плывёт в сторону «Волгонефть-239». На борту каждого судна находится по 13 человек экипажа. Изначально пострадало судно «Волгонефть-212», которое перевозило около 4 тонн мазута, через час — «Волгонефть-239».

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Не так давно в проливе Босфор столкнулись два сухогруза. В результате инцидента никто не пострадал, и компании перевозчиков понесли только материальные убытки.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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