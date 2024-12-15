Мощные волны разрубили два танкера с топливом недалеко от Керченского пролива

В Керченском проливе терпят бедствие два судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По информации SHOT, люди находятся на палубах около четырёх часов и ждут помощи.

В Керченском проливе терпят бедствие два судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы утверждают, что мощные волны пробили судна. Сейчас спасательный катер плывёт в сторону «Волгонефть-239». На борту каждого судна находится по 13 человек экипажа. Изначально пострадало судно «Волгонефть-212», которое перевозило около 4 тонн мазута, через час — «Волгонефть-239».