Мощные волны разрубили два танкера с топливом недалеко от Керченского пролива
SHOT: Два танкера с топливом терпят бедствие недалеко от Керченского пролива
В Керченском проливе терпят бедствие два судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По информации SHOT, люди находятся на палубах около четырёх часов и ждут помощи.
В Керченском проливе терпят бедствие два судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Видео © Telegram / SHOT
Очевидцы утверждают, что мощные волны пробили судна. Сейчас спасательный катер плывёт в сторону «Волгонефть-239». На борту каждого судна находится по 13 человек экипажа. Изначально пострадало судно «Волгонефть-212», которое перевозило около 4 тонн мазута, через час — «Волгонефть-239».
Не так давно в проливе Босфор столкнулись два сухогруза. В результате инцидента никто не пострадал, и компании перевозчиков понесли только материальные убытки.
Telegram / SHOT