Моряк «Волгонефти 212» погиб при крушении танкера в Керченском проливе
МЧС: С танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков, один из них погиб
МЧС сообщило о гибели одного моряка в результате крушения танкера «Волгонефть 212» в Керченском проливе.
«С танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб», — уточнили в ведомстве.
Напомним, крушение произошло на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. По последним данным, один из терпящих бедствие кораблей сел на мель, второй дрейфует. Экипаж сообщил о повреждениях и запросил помощь. Из-за ЧП в Керченском проливе произошёл разлив нефтепродуктов.
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