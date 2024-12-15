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Регион
15 декабря, 11:44

Моряк «Волгонефти 212» погиб при крушении танкера в Керченском проливе

МЧС: С танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков, один из них погиб

МЧС сообщило о гибели одного моряка в результате крушения танкера «Волгонефть 212» в Керченском проливе.

«С танкера «Волгонефть 212» эвакуированы 13 моряков. К сожалению, один из них погиб», — уточнили в ведомстве.

Напомним, крушение произошло на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. По последним данным, один из терпящих бедствие кораблей сел на мель, второй дрейфует. Экипаж сообщил о повреждениях и запросил помощь. Из-за ЧП в Керченском проливе произошёл разлив нефтепродуктов.

Судно «Волгонефть-212» уходит ко дну, более 4 тонн мазута могло вытечь в море
Судно «Волгонефть-212» уходит ко дну, более 4 тонн мазута могло вытечь в море
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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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