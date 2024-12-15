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Регион
15 декабря, 11:12
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В Керченском проливе произошёл разлив нефтепродуктов из-за крушения танкеров

Росморречфлот: В Керченском проливе произошёл разлив нефтепродуктов

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло в Чёрном море из-за шторма. На борту находились 29 членов экипажа. Зафиксирован разлив нефтепродуктов, сообщает Росморречфлот.

«Сегодня в результате шторма в акватории Чёрного моря произошло крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

Сейчас идёт эвакуация — к танкерам отправлены два буксира и два вертолёта. По данным ведомства, силами ФГБУ «Морспасслужбы» и МЧС России также принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов.

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Напомним, крушение произошло на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, один из терпящих бедствие кораблей сел на мель, второй дрейфует. Экипаж сообщил о повреждениях и запросил помощь. Предварительно, пострадал один человек.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алена Пенчугина
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