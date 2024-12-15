В Керченском проливе произошёл разлив нефтепродуктов из-за крушения танкеров
Росморречфлот: В Керченском проливе произошёл разлив нефтепродуктов
Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло в Чёрном море из-за шторма. На борту находились 29 членов экипажа. Зафиксирован разлив нефтепродуктов, сообщает Росморречфлот.
«Сегодня в результате шторма в акватории Чёрного моря произошло крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов», — говорится в сообщении.
Сейчас идёт эвакуация — к танкерам отправлены два буксира и два вертолёта. По данным ведомства, силами ФГБУ «Морспасслужбы» и МЧС России также принимаются меры по ликвидации разлива нефтепродуктов.
Напомним, крушение произошло на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, один из терпящих бедствие кораблей сел на мель, второй дрейфует. Экипаж сообщил о повреждениях и запросил помощь. Предварительно, пострадал один человек.
Kandinsky 3.1 / Life.ru