В Керченском проливе произошёл разлив нефтепродуктов из-за крушения танкеров

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло в Чёрном море из-за шторма. На борту находились 29 членов экипажа. Зафиксирован разлив нефтепродуктов, сообщает Росморречфлот.

«Сегодня в результате шторма в акватории Чёрного моря произошло крушение двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов», — говорится в сообщении.