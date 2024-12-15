Судно «Волгонефть-212» уходит ко дну, более 4 тонн мазута могло вытечь в море
SHOT: «Волгонефть-212» уходит ко дну, более 4 тонн мазута могло вытечь в море
Судно «Волгонефть-212» уходит ко дну недалеко от Керченского пролива. Более 4 тонн мазута могло вытечь в море. По данным SHOT, весь экипаж удалось спасти, пострадал один человек.
Напомним, мощные волны разрубили два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с топливом недалеко от Керченского пролива. На борту каждого судна находится по 13 человек экипажа. Люди около четырёх часов ждали спасения. Вертолёт МЧС вылетел на помощь. По данным ведомства, экипаж «Волгонефти 212» сообщил о повреждениях, вызванных непогодой, и запросил помощь.
Telegram / SHOT