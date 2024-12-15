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Регион
15 декабря, 10:52

Один из терпящих бедствие танкеров в Керченском проливе сел на мель, второй дрейфует

МЧС России: Танкер «Волгонефть 212»сел на мель, «Волгонефть 239» дрейфует

По уточнённой информации один из терпящих бедствие танкеров в Керченском проливе сел на мель, второе судно дрейфует. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель. Танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лёг в дрейф», — говорится в сообщении.

Судно «Волгонефть-212» уходит ко дну, более 4 тонн мазута могло вытечь в море
Судно «Волгонефть-212» уходит ко дну, более 4 тонн мазута могло вытечь в море

Напомним, сегодня мощные волны разрубили два судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с топливом недалеко от Керченского пролива. На борту каждого танкера находились по 13 человек экипажа — люди около четырёх часов ждали спасения. Вертолёт МЧС вылетел на помощь. По данным ведомства, экипаж «Волгонефти 212» сообщил о повреждениях, вызванных непогодой, и запросил помощь.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Алена Пенчугина
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