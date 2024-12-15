Один из терпящих бедствие танкеров в Керченском проливе сел на мель, второй дрейфует

По уточнённой информации один из терпящих бедствие танкеров в Керченском проливе сел на мель, второе судно дрейфует. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель. Танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лёг в дрейф», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня мощные волны разрубили два судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с топливом недалеко от Керченского пролива. На борту каждого танкера находились по 13 человек экипажа — люди около четырёх часов ждали спасения. Вертолёт МЧС вылетел на помощь. По данным ведомства, экипаж «Волгонефти 212» сообщил о повреждениях, вызванных непогодой, и запросил помощь.