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Регион
15 декабря, 13:06

Путину доложили о крушении танкеров в Керченском проливе

Песков: Путин дал поручения по спасательной операции в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе. В рамках этих мероприятий будет создана рабочая группа, возглавляемая вице-премьером Виталием Савельевым, которая займётся ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин уже выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Савельева и главы Минприроды Козлова. После этого российский лидер «дал необходимые поручения по организации спасательных работ».

«Также по поручению президента будет создана правительственная рабочая группа с участием упомянутых членов кабинета во главе с вице-премьером Савельевым. Рабочая группа займётся организацией спасательных работ, а также ликвидацией последствий разлива топлива», — отметил Песков.

Напомним, инцидент случился на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. По последним данным, один из терпящих бедствие судов сел на мель, второй дрейфует. Из-за ЧП в Керченском проливе произошла утечка нефтепродуктов. Известно о 13 спасённых моряках с «Волгонефти-212», один из них погиб.

СК переквалифицировал одно из дел после гибели члена экипажа «Волгонефти 212»
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Life.ru

Наталья Демьянова
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