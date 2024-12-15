Путину доложили о крушении танкеров в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе. В рамках этих мероприятий будет создана рабочая группа, возглавляемая вице-премьером Виталием Савельевым, которая займётся ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин уже выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Савельева и главы Минприроды Козлова. После этого российский лидер «дал необходимые поручения по организации спасательных работ».