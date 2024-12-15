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Регион
15 декабря, 14:06

Появились новости об экипаже дрейфущего в Керченском проливе танкера

Экипаж танкера «Волгонефть 239» находится на борту, готовится эвакуация

Экипаж дрейфующего после полученных повреждений танкера «Волгонефть 239» находится на борту, с ними есть связь. Об этом сообщает МЧС России.

«Связь с экипажем танкера «Волгонефть 239» поддерживается. Дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. 14 членов экипажа находятся на судне. Планируется эвакуация»,рассказали в ведомстве.

С тонущих танкеров спасли минимум 13 моряков, в воде ещё остаются люди
С тонущих танкеров спасли минимум 13 моряков, в воде ещё остаются люди

Напомним, сегодня в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Сообщалось, что один из кораблей сел на мель, а второй дрейфует. Происшествие привело к разливу нефтепродуктов в акватории. Сообщалось о 13 спасённых с «Волгонефти-212» моряках, к несчастью один из них погиб. О крушении доложили Путину. По данному факту возбуждены два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали по более тяжкой статье из-за гибели моряка.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Юрий Лысенко
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