Появились новости об экипаже дрейфущего в Керченском проливе танкера
Экипаж танкера «Волгонефть 239» находится на борту, готовится эвакуация
Экипаж дрейфующего после полученных повреждений танкера «Волгонефть 239» находится на борту, с ними есть связь. Об этом сообщает МЧС России.
«Связь с экипажем танкера «Волгонефть 239» поддерживается. Дрейфующее судно село на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. 14 членов экипажа находятся на судне. Планируется эвакуация», — рассказали в ведомстве.
Напомним, сегодня в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Сообщалось, что один из кораблей сел на мель, а второй дрейфует. Происшествие привело к разливу нефтепродуктов в акватории. Сообщалось о 13 спасённых с «Волгонефти-212» моряках, к несчастью один из них погиб. О крушении доложили Путину. По данному факту возбуждены два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали по более тяжкой статье из-за гибели моряка.
Life.ru / Kandinsky 3.1