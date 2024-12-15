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Регион
15 декабря, 11:34

С тонущих танкеров спасли минимум 13 моряков, в воде ещё остаются люди

SHOT: Минимум 13 моряков спасены с тонущих танкеров в Керченском проливе

Минимум 13 моряков удалось поднять с потерпевших крушение танкеров. Миссию по их спасению выполнили благодаря вертолёту МЧС, остальных поднимал — буксир. Однако в ледяной воде всё ещё остаются люди, сообщает SHOT.

Фотография с потерпевшего крушение танкера в Керченском проливе. Фото © Telegram / SHOT

Фотография с потерпевшего крушение танкера в Керченском проливе. Фото © Telegram / SHOT

Как стало известно телеграм-каналу, «Волгонефти-212» волнами поломало «нос», у второго судна — разрубило корму. Часть нефтепродуктов, транспортировавшихся танкерами, вылилась в море. Уровень волн сейчас доходит до семи баллов.

В Керченском проливе произошёл разлив нефтепродуктов из-за крушения танкеров
В Керченском проливе произошёл разлив нефтепродуктов из-за крушения танкеров

Напомним, крушение произошло на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, один из терпящих бедствие кораблей сел на мель, второй дрейфует. Экипаж сообщил о повреждениях и запросил помощь. Предварительно, пострадал один человек.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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