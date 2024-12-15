С тонущих танкеров спасли минимум 13 моряков, в воде ещё остаются люди
SHOT: Минимум 13 моряков спасены с тонущих танкеров в Керченском проливе
Минимум 13 моряков удалось поднять с потерпевших крушение танкеров. Миссию по их спасению выполнили благодаря вертолёту МЧС, остальных поднимал — буксир. Однако в ледяной воде всё ещё остаются люди, сообщает SHOT.
Фотография с потерпевшего крушение танкера в Керченском проливе. Фото © Telegram / SHOT
Как стало известно телеграм-каналу, «Волгонефти-212» волнами поломало «нос», у второго судна — разрубило корму. Часть нефтепродуктов, транспортировавшихся танкерами, вылилась в море. Уровень волн сейчас доходит до семи баллов.
Напомним, крушение произошло на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, один из терпящих бедствие кораблей сел на мель, второй дрейфует. Экипаж сообщил о повреждениях и запросил помощь. Предварительно, пострадал один человек.
Telegram / SHOT