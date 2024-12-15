Стало известно, сколько тонн топлива перевозили потерпевшие крушение танкеры

Два танкера «Волгонефть», получившие повреждения в результате шторма вблизи Керченского пролива, перевозили почти девять тысяч тонн мазута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На каждом из танкеров было примерно по 4,3 тысячи тонн топлива», — приводит агентство слова собеседника.