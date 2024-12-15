Стало известно, сколько тонн топлива перевозили потерпевшие крушение танкеры
ТАСС: На потерпевших крушение танкерах «Волгонефть» было около 9000 тонн мазута
Два танкера «Волгонефть», получившие повреждения в результате шторма вблизи Керченского пролива, перевозили почти девять тысяч тонн мазута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«На каждом из танкеров было примерно по 4,3 тысячи тонн топлива», — приводит агентство слова собеседника.
В настоящее время проводится оценка общего объёма разлившихся морепродуктов. Оба судна получили значительные повреждения, у одного из них волнами была оторвана носовая часть.
Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение сегодня в акватории Керченского пролива. Поступали сообщения, что один из кораблей сел на мель, а второй лёг в дрейф, в воду попали нефтепродукты. С «Волгонефти-212» спасли 13 членов экипажа, один из моряков погиб. Возбуждены два уголовных дела, одно из них было переквалифицировано по более тяжкой статье после гибели человека. Президент РФ Владимир Путин уже отдпл поручения по проведению спасательных работ в Керченском проливе.
Kandinsky 3.1 / Life.ru