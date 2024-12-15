Бастрыкин поручил доложить о ходе дела крушения танкеров в Керченском проливе
Ход расследования обстоятельств крушения танкеров в Керченском проливе будет доложен в центральный аппарат Следственного комитета России. Такое поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин, сообщается в официальном телеграм-канале.
«В центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств крушения танкеров в акватории Черного моря. Председатель СКР поручил руководителю ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении СК.
Напомним, сегодня в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Сообщалось, что одно из судов село на отмель, а второе дрейфует. Происшествие привело к разливу нефтепродуктов в акватории. Известно о 13 спасённых с «Волгонефти-212» моряках, к несчастью, один из них погиб. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали по более тяжкой статье из-за гибели моряка. Президент РФ Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе.
Telegram / Следком