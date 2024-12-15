Бастрыкин поручил доложить о ходе дела крушения танкеров в Керченском проливе

Ход расследования обстоятельств крушения танкеров в Керченском проливе будет доложен в центральный аппарат Следственного комитета России. Такое поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин, сообщается в официальном телеграм-канале.

«В центральный аппарат ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств крушения танкеров в акватории Черного моря. Председатель СКР поручил руководителю ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении СК.