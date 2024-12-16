Рулевым «Волгонефти-239» была 26-летняя девушка. Она специально взяла отпуск, чтобы поработать в море

26-летняя выпускница саратовского колледжа водного транспорта Анастасия была рулевым танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе. Девушка, которую уже спасли с судна, рассказала, что причиной аварии стали плохие погодные условия.

Сестра рулевой также вступилась за родственницу и рассказала ИА «Регион 64», что в момент крушения танкер «Волгонефть-239» стоял на рейде в ожидании выгрузки мазута. Однако когда начался шторм, диспетчер не стал их ставить в безопасное место.

«Когда передали данные о шторме, диспетчер не стал их ставить в безопасное место. Их поставили на открытом пространстве, а капитан не может ставить судно там, где хочет», — сообщила собеседница агентства.

В «Поволжском туристическом холдинге», где ранее работала Анастасия, тоже объяснили, что девушка не могла в одиночку управлять таким большим судном, как танкер «Волгонефть-239».

«Настя Юденко — наша воспитанница, в этом году получила диплом судоводителя, и с ним принимают на работу на суда по специальности матрос или рулевой. Но это тысячетонное судно, на котором большой экипаж. Её специальность рулевой, но никто, естественно, ей управлять судном не даст. Эти суда полностью управляются автоматикой, это не просто так, что она стоит со штрувалом и вертит им туда-сюда», — рассказала 164.RU председатель совета директоров ОАО «Поволжский туристический холдинг» Светлана Тимошок.

Оказалось, что Анастасия отпросилась в отпуск, чтобы поработать по специальности и увидеть море.