Названа одна из версий крушения танкеров в Керченском проливе
«Интерфакс»: Причиной крушения танкеров «Волгонефть» могла стать ошибка экипажа
В качестве одной из версий крушения двух катеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе рассматривается ошибка экипажа в сложных погодных условиях. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах морского поиска и спасения.
«По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном», — приводит агентство слова собеседника.
Также будет рассматриваться версия с избыточной штормовой нагрузкой на корпуса судов, построенных в 1980 и 1984 годах. Изначально танкеры проектировались для передвижения по руслам рек с возможностью совершать ограниченные выходы в прибрежные морские зоны во время спокойной погоды. Поэтому разыгравшийся шторм мог сыграть решающую роль в произошедшем инциденте.
Напомним, сегодня танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Один из них сел на мель, а второй начал дрейфовать, также случилась утечка нефтепродуктов в воду. 11 пострадавших моряков доставили в анапскую городскую больницу, состояние двоих оценивается, как тяжёлое. Один из членов экипажа погиб. СК возбудил два уголовных дела, одно из них позже переквалифицировали по более тяжёлой статье в связи со смертью моряка. Известно, что в танкерах находились около 9000 тонн мазута.
Kandinsky 3.1 / Life.ru