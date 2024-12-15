Названа одна из версий крушения танкеров в Керченском проливе

В качестве одной из версий крушения двух катеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе рассматривается ошибка экипажа в сложных погодных условиях. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах морского поиска и спасения.

«По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном», — приводит агентство слова собеседника.