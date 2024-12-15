«Нас начало ломать»: Матрос рассказал о крушении танкера в Керченском проливе

Матрос с танкера «Волгонефть-212» Александр Марченко рассказал, что бедствие в Керченском проливе началось из-за сильных волн. Ещё в восемь часов утра всё было нормально, но уже через полчаса объявили тревогу, поделился он в беседе с газетой «Известия».