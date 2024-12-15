«Нас начало ломать»: Матрос рассказал о крушении танкера в Керченском проливе
«Известия» опубликовали рассказ матроса, который пережил крушение танкера
Матрос с танкера «Волгонефть-212» Александр Марченко рассказал, что бедствие в Керченском проливе началось из-за сильных волн. Ещё в восемь часов утра всё было нормально, но уже через полчаса объявили тревогу, поделился он в беседе с газетой «Известия».
«Нас начало ломать. Собрался весь экипаж в рубке, надели спасательные жилеты», — рассказал матрос.
Марченко также рассказал, что спасательное судно «Меркурий» несколько раз пыталось подойти к корме, на которой находился экипаж, но попытки оказались тщетны. Позже, по словам матроса, прилетел вертолёт, который эвакуировал экипаж.
Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение сегодня в акватории Керченского пролива. Поступали сообщения, что один из кораблей сел на мель, а второй лёг в дрейф, в воду попали нефтепродукты. Одиннадцать пострадавших членов экипажа судна «Волгонефть 212» доставили в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжёлом состоянии. Ещё один моряк погиб. Возбуждены два уголовных дела, одно из них было переквалифицировано по более тяжкой статье после гибели человека. На потерпевших крушение танкерах «Волгонефть» было около 9000 тонн мазута.