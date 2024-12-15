«Поломало корпус»: Появилась запись разговора экипажа потерпевшего бедствие танкера с диспетчером

Газета «Известия» опубликовала запись разговора капитана танкера «Волгонефть-212» с диспетчером. Два судна «Волгонефть», получившие сегодня повреждения в результате шторма вблизи Керченского пролива, перевозили почти девять тысяч тонн мазута.

Капитан также сообщил, что весь экипаж танкера находится в спасательных жилетах, а задняя часть судна всё ещё держится на воде. Диспетчер уже распорядился экипажу подготовиться к эвакуации и быть готовыми к покиданию танкера.