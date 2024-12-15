«Поломало корпус»: Появилась запись разговора экипажа потерпевшего бедствие танкера с диспетчером
«Известия» опубликовали запись разговора капитана «Волгонефти-212» с диспетчером
Газета «Известия» опубликовала запись разговора капитана танкера «Волгонефть-212» с диспетчером. Два судна «Волгонефть», получившие сегодня повреждения в результате шторма вблизи Керченского пролива, перевозили почти девять тысяч тонн мазута.
Переговоры капитана танкера «Волгонефть-212» с диспетчером. Видео © Газета «Известия»
«Поломало корпус судна», — сообщил командир судна.
Капитан также сообщил, что весь экипаж танкера находится в спасательных жилетах, а задняя часть судна всё ещё держится на воде. Диспетчер уже распорядился экипажу подготовиться к эвакуации и быть готовыми к покиданию танкера.
Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение сегодня в акватории Керченского пролива. Поступали сообщения, что один из кораблей сел на мель, а второй лёг в дрейф, в воду попали нефтепродукты. Одиннадцать пострадавших членов экипажа судна «Волгонефть 212» доставили в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжёлом состоянии. Ещё один моряк погиб. Возбуждены два уголовных дела, одно из них было переквалифицировано по более тяжкой статье после гибели человека. Президент РФ Владимир Путин отдал поручения по проведению спасательных работ в Керченском проливе.
Life.ru / Kandinsky 3.1