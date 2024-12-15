Мишустин создал группу по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Чёрном море
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал рабочую группу, которая займётся координацией работ по ликвидации последствий крушения танкеров в акватории Чёрного моря. Об этом сообщают в телеграм-канале «Правительство России».
Группу возглавит вице-премьер Виталий Савельев. А в состав комиссии войдут министр транспорта Роман Старовойт, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, а также представители Минприроды, МЧС и администрации Краснодарского края.
Ранее президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе. Рабочая группа займётся ликвидацией последствий разлива топлива. Напомним, что инцидент случился на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. По последним данным, один из терпящих бедствие судов сел на мель, второй дрейфует. Из-за ЧП произошла утечка нефтепродуктов. Известно о 13 спасённых моряках с «Волгонефти-212», один из них погиб. СК РФ возбудил два уголовных дела по факту крушениях танкеров.
Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy