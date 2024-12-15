Мишустин создал группу по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Чёрном море

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал рабочую группу, которая займётся координацией работ по ликвидации последствий крушения танкеров в акватории Чёрного моря. Об этом сообщают в телеграм-канале «Правительство России».