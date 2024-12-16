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Регион
16 декабря, 07:39

Экипаж танкера «Волгонефть 239» спасён

МЧС: Все 14 членов экипажа танкера «Волгонефть 239» эвакуированы

Спасатели МЧС России эвакуировали весь экипаж танкера «Волгонефть 239», который потерпел крушение в Керченском проливе. О пострадавших не сообщается.

«МЧС России: операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена. Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег», — рассказали в ведомстве.

Напомним, эвакуация экипажа «Волгонефть-239» была приостановлена из-за ухудшившихся погодных условий. Напомним, в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Сообщалось, что одно из судов село на мель, а второе легло в дрейф. Инцидент вызвал разлив нефтепродуктов, танкеры доставляли около 9 тысяч тонн мазута. 11 пострадавших членов экипажа «Волгонефти 212» госпитализировали в городскую больницу Анапы, двое находятся в тяжёлом состоянии. Один из моряков погиб.

Названа одна из версий крушения танкеров в Керченском проливе
Названа одна из версий крушения танкеров в Керченском проливе
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Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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