Экипаж танкера «Волгонефть 239» спасён

Спасатели МЧС России эвакуировали весь экипаж танкера «Волгонефть 239», который потерпел крушение в Керченском проливе. О пострадавших не сообщается.

«МЧС России: операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена. Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег», — рассказали в ведомстве.