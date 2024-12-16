Экипаж танкера «Волгонефть 239» спасён
МЧС: Все 14 членов экипажа танкера «Волгонефть 239» эвакуированы
Спасатели МЧС России эвакуировали весь экипаж танкера «Волгонефть 239», который потерпел крушение в Керченском проливе. О пострадавших не сообщается.
«МЧС России: операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена. Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег», — рассказали в ведомстве.
Напомним, эвакуация экипажа «Волгонефть-239» была приостановлена из-за ухудшившихся погодных условий. Напомним, в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Сообщалось, что одно из судов село на мель, а второе легло в дрейф. Инцидент вызвал разлив нефтепродуктов, танкеры доставляли около 9 тысяч тонн мазута. 11 пострадавших членов экипажа «Волгонефти 212» госпитализировали в городскую больницу Анапы, двое находятся в тяжёлом состоянии. Один из моряков погиб.
Life.ru / Kandinsky 3.1