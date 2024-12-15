Операцию по спасению экипажа «Волгонефти-239» приостановили

Эвакуация экипажа потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239» была приостановлена из-за ухудшившихся погодных условий. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

«Эвакуация экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановлена из-за непогоды. На судне есть всё необходимое для первоочерёдного жизнеобеспечения. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности», — сказано в публикации ведомства.