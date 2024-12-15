Операцию по спасению экипажа «Волгонефти-239» приостановили
В МЧС заявили о приостановке эвакуации экипажа «Волгонефти-239» из-за непогоды
Эвакуация экипажа потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239» была приостановлена из-за ухудшившихся погодных условий. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
«Эвакуация экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановлена из-за непогоды. На судне есть всё необходимое для первоочерёдного жизнеобеспечения. Силы и средства для оказания помощи находятся в готовности», — сказано в публикации ведомства.
Напомним, сегодня в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Сообщалось, что одно из суден село на мель, а второе легло в дрейф. Происшествие привело к разливу нефтепродуктов, танкеры перевозили около 9 тысяч тонн мазута. 11 пострадавших членов экипажа «Волгонефти 212» госпитализировали в городскую больницу Анапы, двое находятся в тяжёлом состоянии. Один из моряков погиб. СК возбудил два уголовных дела, одно из них впоследствии переквалифицировали по более тяжёлой статье из-за смерти члена экипажа. Президент РФ Владимир Путин распорядился о проведении спасательных работ в акватории.