Десятки километров побережья на Кубани загрязнены мазутом после крушения танкеров

Десятки километров побережья Чёрного моря в Темрюкском районе и Анапе на Кубани загрязнены нефтепродуктами после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Местные жители уже заметили первых животных, пострадавших из-за разлива мазута. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

Последствия разлива нефтепродуктов в Чёрном море. Видео © Telegram / ЧП Анапа

«Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от посёлка Весёловка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе», — написал он.