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17 декабря, 08:40

Десятки километров побережья на Кубани загрязнены мазутом после крушения танкеров

Кондратьев: Десятки километров побережья Краснодарского края загрязнены мазутом

Десятки километров побережья Чёрного моря в Темрюкском районе и Анапе на Кубани загрязнены нефтепродуктами после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Местные жители уже заметили первых животных, пострадавших из-за разлива мазута. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале.

Последствия разлива нефтепродуктов в Чёрном море. Видео © Telegram / ЧП Анапа

«Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от посёлка Весёловка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе», — написал он.

Он также добавил, что на ликвидацию последствий уже направлены группы регионального отряда «Кубань-СПАС», МЧС России, также помощь оказывают добровольцы. На месте ведут работу 267 человек, задействованы 50 единиц техники. По факту произошедшего организована проверка Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Эколог назвал страшные последствия крушения танкеров в Керченском проливе
Эколог назвал страшные последствия крушения танкеров в Керченском проливе

Образовавшееся мазутное пятно несколько дней дрейфовало в море. Туда оно попало в воскресенье в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Один из них сел на мель, а второй начал дрейфовать, также случилась утечка нефтепродуктов в воду. Известно, что в танкерах находились около 9000 тонн мазута. 11 пострадавших моряков «Волгонефти 212»доставили в анапскую городскую больницу, состояние двоих оценивается, как тяжёлое. Один из членов экипажа погиб. Экипаж другого танкера спасён.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Мария Любицкая
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