Эколог назвал страшные последствия крушения танкеров в Керченском проливе

Доцент кафедры «Геоэкология» Крымского федерального университета Александр Лучак сообщила, что разлив топлива в результате крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе угрожает загрязнением не только морской экосистеме, но и пляжам с заповедными зонами поблизости. В беседе с ТАСС эксперт отметил, что всему виной сильный ветер у побережья Крыма.

«При том сильном ветре, который сейчас дует с запада на восток, это будет прибиваться к суше. И если это произойдёт, то, скорее всего, большая часть останется на южном берегу Керченского полуострова», — поделился Лучак.

В результате, по мнению доцента, снизится качество рекреационных ресурсов — появится нефтяная плёнка на пляжах, и экосистеме будет нанесён определённый урон. Кроме того, с большой долей вероятности пострадают приморские особо охраняемые природные территории. Крушение танкеров произошло между мысами Опук и Такиль, где находятся Опукский заповедник и ландшафтно-рекреационный парк «Мыс Такиль». Нефтяная плёнка, продолжил эколог, угрожает животным и птицам — обитателям этих территорий.