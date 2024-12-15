Эколог назвал страшные последствия крушения танкеров в Керченском проливе
Эксперт Лучак: Разлив нефти в Чёрном море угрожает пляжам и заповедным зонам
Доцент кафедры «Геоэкология» Крымского федерального университета Александр Лучак сообщила, что разлив топлива в результате крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе угрожает загрязнением не только морской экосистеме, но и пляжам с заповедными зонами поблизости. В беседе с ТАСС эксперт отметил, что всему виной сильный ветер у побережья Крыма.
«При том сильном ветре, который сейчас дует с запада на восток, это будет прибиваться к суше. И если это произойдёт, то, скорее всего, большая часть останется на южном берегу Керченского полуострова», — поделился Лучак.
В результате, по мнению доцента, снизится качество рекреационных ресурсов — появится нефтяная плёнка на пляжах, и экосистеме будет нанесён определённый урон. Кроме того, с большой долей вероятности пострадают приморские особо охраняемые природные территории. Крушение танкеров произошло между мысами Опук и Такиль, где находятся Опукский заповедник и ландшафтно-рекреационный парк «Мыс Такиль». Нефтяная плёнка, продолжил эколог, угрожает животным и птицам — обитателям этих территорий.
Специалист добавил, что ветровая и волновая ситуация может привести к тому, что нефтяное загрязнение достигнет Керчи и курортных зон Краснодарского края. Но даже если нефтепродукты не достигнут берега, экологический ущерб всё равно будет нанесён, так как топливо губительно для многих морских обитателей, начиная с планктона, резюмировал Лучак.
Напомним, сегодня танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Один из них сел на мель, а второй начал дрейфовать, также случилась утечка нефтепродуктов в воду. Известно, что в танкерах находились около 9000 тонн мазута. 11 пострадавших моряков доставили в анапскую городскую больницу, состояние двоих оценивается, как тяжёлое. Один из членов экипажа погиб. СК возбудил два уголовных дела, одно из них позже переквалифицировали по более тяжёлой статье в связи со смертью моряка. Также стало известно, что причиной крушения танкеров «Волгонефть» могла стать вовсе не непогода, а ошибка экипажа.