На Кубани оценили экологический ущерб от крушения танкеров в Керченском проливе

В Краснодарском крае около 30 километров пляжей загрязнены в результате утечки нефтепродуктов с танкеров, которые потерпели крушение в Керченском проливе. Об этом доложил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков в эфире телеканала «Россия-24».