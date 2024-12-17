На Кубани оценили экологический ущерб от крушения танкеров в Керченском проливе
МЧС: Более 30 км пляжей Краснодарского края загрязнено после ЧП с танкерами
В Краснодарском крае около 30 километров пляжей загрязнены в результате утечки нефтепродуктов с танкеров, которые потерпели крушение в Керченском проливе. Об этом доложил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков в эфире телеканала «Россия-24».
«Сейчас у нас более 30 км загрязнённой территории», — сказал Штриков.
Напомним, крупное мазутное пятно несколько дней дрейфовало в море. Туда оно попало в воскресенье в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Один из них сел на отмель, а второй начал дрейфовать, тогда и случилась утечка нефтепродуктов в воду. Известно, что в танкерах находились около 9000 тонн мазута. 11 пострадавших моряков «Волгонефти 212»доставили в анапскую городскую больницу, состояние двоих оценивается, как тяжёлое. Один из членов экипажа погиб. Экипаж второго танкера спасён.
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