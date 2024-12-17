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Регион
17 декабря, 11:59

На Кубани оценили экологический ущерб от крушения танкеров в Керченском проливе

МЧС: Более 30 км пляжей Краснодарского края загрязнено после ЧП с танкерами

В Краснодарском крае около 30 километров пляжей загрязнены в результате утечки нефтепродуктов с танкеров, которые потерпели крушение в Керченском проливе. Об этом доложил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков в эфире телеканала «Россия-24».

«Сейчас у нас более 30 км загрязнённой территории», — сказал Штриков.

Напомним, крупное мазутное пятно несколько дней дрейфовало в море. Туда оно попало в воскресенье в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Один из них сел на отмель, а второй начал дрейфовать, тогда и случилась утечка нефтепродуктов в воду. Известно, что в танкерах находились около 9000 тонн мазута. 11 пострадавших моряков «Волгонефти 212»доставили в анапскую городскую больницу, состояние двоих оценивается, как тяжёлое. Один из членов экипажа погиб. Экипаж второго танкера спасён.

Десятки километров побережья на Кубани загрязнены мазутом после крушения танкеров
Десятки километров побережья на Кубани загрязнены мазутом после крушения танкеров
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ekipaj

Николай Рюмин
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