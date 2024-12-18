Зона загрязнения побережья Краснодарского края мазутом увеличилась уже до 49 км
Фото © Telegram / Оперативный штаб Краснодарский край
В Темрюкском и Анапском районах Краснодарского края проходит очистка 49 км береговой линии от нефтепродуктов. Об этом сообщает 18 декабря МЧС России. По данным Оперативного штаба Краснодарского края, к уборке пляжей от загрязнений привлечены 4 тысячи добровольцев.
Ранее спасатели и волонтёры выявили загрязненные участки нефтепродуктами от поселка Веселовка до пляжа санатория «Сибур-Юг» в районе устья реки Можепсин под Анапой. На Бугазской косе в Анапском районе установлены ограничивающие боны. В Витязево открыт пункт спасения птиц, где работают ветеринары и волонтеры.
Напомним, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря, перевозя в общей сложности 9,2 тыс. тонн мазута. В результате инцидента произошел разлив мазута. После крушения в Анапе был введен режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов на береговую линию.