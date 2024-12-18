Зона загрязнения побережья Краснодарского края мазутом увеличилась уже до 49 км

В Темрюкском и Анапском районах Краснодарского края проходит очистка 49 км береговой линии от нефтепродуктов. Об этом сообщает 18 декабря МЧС России. По данным Оперативного штаба Краснодарского края, к уборке пляжей от загрязнений привлечены 4 тысячи добровольцев.

Ранее спасатели и волонтёры выявили загрязненные участки нефтепродуктами от поселка Веселовка до пляжа санатория «Сибур-Юг» в районе устья реки Можепсин под Анапой. На Бугазской косе в Анапском районе установлены ограничивающие боны. В Витязево открыт пункт спасения птиц, где работают ветеринары и волонтеры.