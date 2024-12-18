Очевидцы: Пляжи под Анапой покрыло сплошным чёрным слоем мазута

Пляжи Анапы к утру 18 декабря покрыло толстым чёрным слоем мазута. Соответствующие кадры от местных жителей выложил местный паблик в запрещённой социальной сети. Судя по видео, загрязнение на одном из пляжей очень серьёзное — мазут полностью затянул песчаную поверхность, хотя раньше мазут встречался на пляжах лишь в виде отдельных пятен, и убирать его потому было проще.