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18 декабря, 10:46

Очевидцы: Пляжи под Анапой покрыло сплошным чёрным слоем мазута

Пляжи Анапы к утру 18 декабря покрыло толстым чёрным слоем мазута. Соответствующие кадры от местных жителей выложил местный паблик в запрещённой социальной сети. Судя по видео, загрязнение на одном из пляжей очень серьёзное — мазут полностью затянул песчаную поверхность, хотя раньше мазут встречался на пляжах лишь в виде отдельных пятен, и убирать его потому было проще.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hello _ anapa

«Запах здесь такой сильный, что дышать просто невозможно. Можно потерять сознание от этого зловония», — утверждают очевидцы.

Для очистки побережья были привлечены 4 тысячи волонтеров, которые за один день обследовали более 29 километров береговой линии.

Зона загрязнения побережья Краснодарского края мазутом увеличилась уже до 49 км
Зона загрязнения побережья Краснодарского края мазутом увеличилась уже до 49 км

Напомним, что 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. Они перевозили в общей сложности 9,2 тысячи тонн мазута, который попал в воду. В Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за попадания нефтепродуктов на побережье. Страдают и морские животные, и птицы.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hello _ anapa

Марина Фещенко
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