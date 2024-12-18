Очевидцы: Пляжи под Анапой покрыло сплошным чёрным слоем мазута
Пляжи Анапы к утру 18 декабря покрыло толстым чёрным слоем мазута. Соответствующие кадры от местных жителей выложил местный паблик в запрещённой социальной сети. Судя по видео, загрязнение на одном из пляжей очень серьёзное — мазут полностью затянул песчаную поверхность, хотя раньше мазут встречался на пляжах лишь в виде отдельных пятен, и убирать его потому было проще.
Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hello _ anapa
«Запах здесь такой сильный, что дышать просто невозможно. Можно потерять сознание от этого зловония», — утверждают очевидцы.
Для очистки побережья были привлечены 4 тысячи волонтеров, которые за один день обследовали более 29 километров береговой линии.
Напомним, что 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. Они перевозили в общей сложности 9,2 тысячи тонн мазута, который попал в воду. В Анапе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за попадания нефтепродуктов на побережье. Страдают и морские животные, и птицы.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hello _ anapa