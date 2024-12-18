Нефтяное море, мазутные берега: Россиянам рассказали, что их ждёт на курортах после ЧП с танкерами
Эколог Костарёв: Туристы столкнутся с отложениями мазута в Чёрном море летом
Уборка песка после крушения танкеров в Чёрном море. Обложка © Telegram / Кубань-СПАС
Отдых россиян на Чёрном море предстоящим летом может быть омрачён нефтяными и мазутными отложениями. Из-за того, что техногенная катастрофа случилась в холодное время года, шансы на то, что море сможет быстро переработать нефтепродукты самостоятельно, очень малы. Об этом в разговоре с Инфо24 заявил эколог Сергей Костарёв.
По словам эксперта, к лету нефть и мазут «закоксуются» и станут твёрдыми. Вполне возможно, что их будет выбрасывать на берег, где купаются отдыхающие. Из-за шторма грязь разнесёт по всей акватории, что усложнит работу по очистке воды и пляжей специалистам. Не исключено, что с последствиями придётся бороться не один год, как это было на Аляске.
«Вот на Аляске был разлив у «Эксон Валдиз» довольно давно. Там 20 лет последствия потом расхлебывали, находили умерших птиц, снижение биоразнообразия в море было, но там холодное северное море. Здесь потеплее и процесс восстановления, наверное, будет быстрее, но всё равно это займёт довольно длительный период», — подытожил эколог.
Разлив нефтепродуктов произошёл в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря, которые перевозили около девяти тысяч тонн мазута. Его утечка привела к загрязнению около 30 километров пляжей на берегу Чёрного моря. По данным на 18 декабря, специалистам удалось убрать около 13 тонн загрязнённого мазутом песка. В Анапе из-за аварии ввели режим ЧС.