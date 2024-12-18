Нефтяное море, мазутные берега: Россиянам рассказали, что их ждёт на курортах после ЧП с танкерами

Отдых россиян на Чёрном море предстоящим летом может быть омрачён нефтяными и мазутными отложениями. Из-за того, что техногенная катастрофа случилась в холодное время года, шансы на то, что море сможет быстро переработать нефтепродукты самостоятельно, очень малы. Об этом в разговоре с Инфо24 заявил эколог Сергей Костарёв.

По словам эксперта, к лету нефть и мазут «закоксуются» и станут твёрдыми. Вполне возможно, что их будет выбрасывать на берег, где купаются отдыхающие. Из-за шторма грязь разнесёт по всей акватории, что усложнит работу по очистке воды и пляжей специалистам. Не исключено, что с последствиями придётся бороться не один год, как это было на Аляске.